Thomas Brezina sprüht vor Ideen. Der Kinderbuchautor hat über 600 Bücher veröffentlicht und Tausende TV-Sendungen moderiert. In Österreich kennt jedes Kind Tom Turbo oder die Knickerbocker-Bande. Brezinas Philosophie: Lasst Kinder einfach Kinder sein. Mit Monika Gruber spricht er in der neuesten Vodcast-Folge von "die Gruaberin", die am 6. März 2026 ab 22:15 auf ServusTV zu sehen ist, über seinen Output und warum sein "Uncool-Sein" für sein Leben wichtig war.

Das ist der Vodcast "Die Gruaberin"

Die Gruaberin is back! In ihrem Vodcast trifft Monika Gruber spannende, interessante, lustige und unterhaltsame Menschen, die etwas zu sagen haben. Gemeinsam sprechen sie über Persönliches und ihre Lebenswege: witzig, ehrlich, unterhaltsam. Denn wie sagte ihre Oma immer? "Reden macht a Sach aus und bringt d’Leid zamm." Der Kabarettistin geht es um die hohe Kunst des Plauderns und Geschichtenerzählens und um menschliche Begegnungen.

Thematisch ist es offen, nur langweilen darf es nicht und Tiefgang muss es haben. "Mein Vorbild als Podcaster ist der Joe Rogan. Der war genauso wie ich Stand-up-Comedian und hat aus Gaudi heraus gesagt: Jetzt hocken wir uns vor ein Mikro und reden einfach. Und – wow – jetzt ist das der erfolgreichste Podcast der Welt. Think big – warum nit."