Die Gruaberin begrüßt Toni Polster und Andi Herzog im Vodcast
Die neue Vodcast-Sendung "Die Gruaberin" bei ServusTV am 13. Feburar ab 22:15 Uhr wird sportlich: Die Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog machen mit ihrem Schmäh Österreichs Profi-Kabarettisten Konkurrenz. Wenn sich die Fan-Lieblinge Anekdoten aus ihrer aktiven Zeit beim 1. FC Köln oder Werder Bremen erzählen, bleibt kein Auge trocken. Im Studio von Monika Gruber sprechen Toni Polster und Andi Herzog aber auch ernsthaft über Niederlagen und Höhenflüge, das Profi-Leben und Privates. Ein Top-Spiel mit drei Gewinnern.
Toni Polster meint: "Ich hab‘ es geschafft, diese Widerstände in Energie umzuwandeln. Es hat mich stark gemacht, alle diese Konflikte in positive Energie zu wandeln. Damit konnte ich dann auch liefern, wenn ich liefern hab müssen." Andi Herzog meint hingegen: "München war damals FC Hollywood und da hab‘ ich nicht hingepasst.“
Das ist "Die Gruaberin"
Die Gruaberin is back! In ihrem Vodcast trifft Monika Gruber spannende, interessante, lustige und unterhaltsame Menschen, die etwas zu sagen haben. Gemeinsam sprechen sie über Persönliches und ihre Lebenswege: witzig, ehrlich, unterhaltsam. Denn wie sagte ihre Oma immer? "Reden macht a Sach aus und bringt d’Leid zamm." Der Kabarettistin geht es um die hohe Kunst des Plauderns und Geschichtenerzählens und um menschliche Begegnungen. Thematisch ist es offen, nur langweilen darf es nicht und Tiefgang muss es haben.
"Mein Vorbild als Podcaster ist der Joe Rogan. Der war genauso wie ich Stand-up-Comedian und hat aus Gaudi heraus gesagt: Jetzt hocken wir uns vor ein Mikro und reden einfach. Und – wow – jetzt ist das der erfolgreichste Podcast der Welt. Think big – warum nit."