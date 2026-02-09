Die neue Vodcast-Sendung "Die Gruaberin" bei ServusTV am 13. Feburar ab 22:15 Uhr wird sportlich: Die Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog machen mit ihrem Schmäh Österreichs Profi-Kabarettisten Konkurrenz. Wenn sich die Fan-Lieblinge Anekdoten aus ihrer aktiven Zeit beim 1. FC Köln oder Werder Bremen erzählen, bleibt kein Auge trocken. Im Studio von Monika Gruber sprechen Toni Polster und Andi Herzog aber auch ernsthaft über Niederlagen und Höhenflüge, das Profi-Leben und Privates. Ein Top-Spiel mit drei Gewinnern.

Toni Polster meint: "Ich hab‘ es geschafft, diese Widerstände in Energie umzuwandeln. Es hat mich stark gemacht, alle diese Konflikte in positive Energie zu wandeln. Damit konnte ich dann auch liefern, wenn ich liefern hab müssen." Andi Herzog meint hingegen: "München war damals FC Hollywood und da hab‘ ich nicht hingepasst.“