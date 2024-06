Das ist ja schnell gegangen: erst im Vorjahr hat sich Kevin Hart in einer besonderen Action-Komödie als fiktive Version seiner selbst mit Stars wie John Travolta, Josh Hartnett und Jean Reno zusammengetan, um in "Die Hart" zum größten Actionstar alles Zeiten zu werden. Dieses Ziel hat er erreicht, wie nun die ebenfalls auf Amazon Prime Video verfügbare Fortsetzung "Die Hart 2: Die Harter" beweist, doch dadurch kommen neue Probleme auf ihn zu. Seht euch einmal den Trailer an: