Aber der Reihe nach – auch wenn die Story schnell erzählt ist: Hart spielt eine fiktive Version von sich selbst (ähnlich wie beispielsweise Nicolas Cage in "Massive Talent" – zeichnet sich hier ein neuer Trend ab?), der zwar als Comedian erfolgreich ist, eigentlich aber im cooleren Action-Genre durchstarten möchte. Also besucht er die von Ron Wilcox (Travolta) geleitete "Action Hero School", an der er lernen soll, wie man ein begehrter Actionstar wird. Statt Magierschule also eine Actionheld-Schule ...