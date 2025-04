Die Löwen testen die Gründer-Idee am eigenen Leib. Vom Produkt sind sie begeistert - allerdings nicht vom geplanten Verkaufspreis für das Komplett-Set von 299 Euro. Als die zwei Gründer auch noch ein Business-Darlehen von 800.000 Euro einräumen, sind fast alle Löwen raus. Lediglich Ralf Dümmel (58) zeigt noch Interesse - und initiiert ein spannendes Feilschen um Unternehmensanteile. Beide Seiten einigen sich schließlich auf 30 Prozent für 240.000 Euro. Und Ralf Dümmel spielt in Zukunft eine gewichtige Rolle bei Max Fitness.

Fast alle Löwen haben schon ihre Erfahrungen mit Faszienrollen gesammelt. Was sollten die Gründer von Max Fitness aus Isny im Allgäu den Löwen also noch Neues bieten können? Das Gründerpaar Oya Hertfelder (49) und Christian Müller (51) hat eine leibhaftige Skisprung-Legende als Unterstützer mitgebracht: Sven Hannawald führt aus, wie wichtig die Anwendung von Faszienrollen für Durchblutung und Regeneration des menschlichen Muskelgewebes ist. Die Handhabung stellt jedoch so manchen Laien vor Probleme. Max Fitness schafft Abhilfe durch eine hochwertige Halterung für die Muskel-Rollen.

Nach einer Erprobung des noch nicht auf dem Markt erhältlichen Geräts sieht sich das Duo einem Fragenhagel der Löwen ausgesetzt. Sie kritisieren den geplanten Verkaufspreis von 219 Euro, den noch fehlenden Umsatz und die zu geringe Anzahl an Probanden. Vor allem aber stören sich die Löwen an der Höhe der Firmenbewertung: "Ihr habt euch mit der hohen Bewertung keinen Gefallen getan", so Ralf Dümmel. Nach den anderen Investoren steigt er als Letzter aus. Mit neuen Erkenntnissen, aber ohne Deal müssen die Gründerinnen die Höhle der Löwen wieder verlassen.

Schnell beißen alle Löwen an und buhlen um das coole Trio. Carsten Maschmeyer (65), Judith Williams (53) und Tillman Schulz (35) schließen sich zusammen und bieten mit: "Ich könnte euch Fußballer von Arsenal London, Real Madrid, FC Barcelona besorgen, dazu ein paar Schauspieler", trumpft Maschmeyer auf. Dafür wollen er, Williams und Schulz allerdings einen höheren Firmenanteil. Auch das Angebot von Ralf Dümmel reizt die Gründer: "Ich bringe euch bei der größten Drogeriekette der Welt unter." Hin- und hergerissen ziehen sie sich zweimal zur Beratung hinter die Kulissen zurück. Kurzerhand stattet das Investoren-Trio um Casten Maschmeyer den drei einen Backstage-Besuch ab. Jetzt heißt es: alles oder nichts. Die drei Investoren und das Gründertrio einigen sich "fünf vor zwölf" auf 17,5 Prozent an "Pick'em" für 200.000 Euro.

Um diese drei coolen Jungs aus Berlin balgen sich alle Löwen. Joel Enayat (24), Maximilian Schröpfer (24) und Niklas Terrahe (25) haben Zahnstocher aus Birkenholz in fünf Geschmacksrichtungen kreiert. Ihr Unternehmen "Pick'em" startete in Niklas' Kinderzimmer und in seiner Garage. Auch Weltmarken wie Microsoft oder Apple erblickten in Garagen das Licht der Welt. Ein gutes Omen? Das Trio hat mit lustigen TikTok-Videos und null Euro Marketing-Budget schon 150 Millionen Klicks eingesammelt und darin Weltstars wie Sänger Macklemore (41) oder Moderator James Corden (46) ihre Sticks schmackhaft gemacht.

"Lieblingslöwe" für kindersichere Hundeleine gesucht

Hunde-Fan Theresa ist fünf Jahre alt und die Nichte von Gründer Christof Graf (40) aus Heidelberg. Immer, wenn sie seinen Hund "Captain" ausführen will, sorgt er sich darum, ob sie der Zugkraft des Tieres standhalten kann. Mit "Little Captain" hat er eine kinderfreundliche Hundeleine mit zwei Enden entwickelt. Die Kinderleine löst sich, wenn der Hund zu stark an ihr zieht. So kann Theresa ganz ungefährdet mit "Captain" Gassi gehen. Für 100.000 Euro bietet Graf 25,1 Prozent an "Little Captain" an.

Tierfreundin Dagmar Wöhrl (70) ist von dem Produkt überzeugt, den Preis von 59,90 Euro findet sie allerdings "sportlich." Carsten Maschmeyer will sich zwar privat eine "Little Captain"-Leine kaufen, in den Deal investieren will er, wie drei andere Löwen, jedoch nicht. Bleibt Wunschlöwin Dagmar Wöhrl: "Vor mir steht jemand, der mit immensen Emotionen bei der Sache ist. Die Tierliebe kommt bei mir dazu." Sie bietet 100.000 Euro für 30 Prozent. Graf schlägt zu und sieht mit Dagmar Wöhrl ein "Traumszenario" für "Little Captain" vor sich.