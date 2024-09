Währenddessen tuscheln Judith Williams und Frank Thelen miteinander - und machen der Beauty-Gründerin ein Angebot. "Wir würden 100.000 Euro investieren, allerdings für vierzig Prozent." Gibt die Gründerin so viel ab? Sie überlegt nur kurz, dann schlägt sie enthusiastisch zu: "Wir machen den Deal." Carsten Maschmeyer und Jochen Schweizer bleiben weiter skeptisch. "Sie sagt sich: 'Ich schaffe es sowieso nicht, ich nehme den Strohhalm'", so Maschmeyer. Frank Thelen kontert lächelnd: "Uns als Strohhalm zu titulieren, jetzt ist aber echt mal gut."

Brigitte Steinmeyer (61) ist zum zweiten Mal Gast in der "Höhle der Löwen". Die Kosmetikerin aus Zug in der Schweiz konnte damals keinen Deal abschließen. Mit ihrem neuen Beauty-Produkt , dem " Diamazing Beauty Serum ", soll es besser laufen. Das Serum enthält winzige Bestandteile von Zucht-Diamanten sowie Hyaluronmoleküle. Neben der straffenden und verjüngenden Wirkung soll das Serum auch als natürlicher Sun-Blocker dienen. Beauty-Expertin Judith Williams (53) reagiert begeistert: "Wenn das stimmt, dann ist das eine totale Revolution."

"Ich bin raus, aber mit meinem Herzen drin"

Der Geruchssinn von Hunden soll bis zu 10.000 Mal feiner sein als der des Menschen. Aber kann ein Hund anhand des Atems eines potenziell Erkrankten auch Lungenkrebs erschnüffeln? In ihrem Pitch behaupten Hundetrainer Florian Wienen (34) aus Erkelenz und sein Kompagnon Alexander Maßen (47): Ihre Hunde von "DogScan" können Lungenkrebs im frühen Stadium riechen. Warum das so wichtig ist, macht Facharzt Ali Bouklloâ (36) aus Düsseldorf deutlich: "Würde man die Krankheit frühzeitig erkennen, bestünde eine Heilungschance von siebzig Prozent."

"DogScan" bietet ein Test-Kit an, mit dessen Hilfe Kunden ihre Atemprobe in einer Atemmaske einreichen können. Das speziell ausgebildete Schnüffel-Team von "DogScan" riecht dann anhand der Probe potenziell vorliegende Krebszellen mit 99 Prozent Trefferquote, so die Gründer. Für ihre sensationell anmutende Geschäftsidee verlangen sie 500.000 Euro für zehn Prozent.

"Für mich ist es mit das Größte, was ich hier je gesehen habe", so Ralf Dümmel. Frank Thelen verbindet persönlich viel mit dem Thema: Seine Mutter starb an Lungenkrebs, sein Vater wurde noch rechtzeitig diagnostiziert und behandelt. Und Judith Williams ist den Tränen nah: Bei ihrer Mutter wurde Ende 2022 Lungenkrebs festgestellt. Aufgrund der noch fehlenden Studiendaten investieren die Löwen jedoch letztlich nicht. Judith Williams bietet dennoch an, jederzeit als Mentorin zur Seite zu stehen: "Ich gebe euch meine Handynummer. Wann immer ihr meinen Rat braucht, dann ruft mich an. Ich bin raus, aber mit meinem Herzen drin."