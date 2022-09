"Die Höhle der Löwen": Brustwarzen-Abdeckung begeistert

"Ich würde nicht so viel Vertrauen in euch setzen"

Nicht so erfolgreich lief es für den "Hopper", eine Kombination aus Auto und E-Fahrrad. Martin Halama (32) hat das kleine Auto, das auf Radwegen fahren kann, erfunden. Ohne Führerschein und mit bis zu 25 km/h kann der "Hopper" gefahren werden. Praktisch ist, dass man das Gefährt an einer normalen Steckdose aufladen kann, zwei Akkus mit einer Reichweite von jeweils 50 km an Bord sind und im Sommer der "Hopper" mit Solar angetrieben werden kann. Bei einer Testfahrt haben die Löwen viel Spaß. Doch dann der Dämpfer - der Prototyp braucht noch mindestens ein Jahr bis zur Marktreife, das dauert den Investoren zu lange - kein Deal.

So erging es auch Constanze Lenau (35) und Daniel Schult (33). Das Paar hätte gerne 200.000 Euro für zehn Prozent ihrer Firma "CLR Outdoor" bekommen. Daniel hat ein Kajak gebaut, das nur neun Kilogramm wiegt, gefaltet und wie ein Rucksack getragen werden kann. Für diese Erfindung gab es großes Lob von den Löwen, doch die Firmenbewertung und die Vermarktung kam gar nicht gut an. "Ich finde die Bewertung dreist", kritisiert Maschmeyer. "Ich würde nicht so viel Vertrauen in euch setzen", setzt Nils Glagau nach. Doch das Paar will auch ohne einen Deal bei "DHDL" weiterhin an seinem Traum festhalten.