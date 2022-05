"Die Höhle der Löwen": Nico Rosberg sorgte für Aufregung

Eklat in der Höhle

Claudia (49) und Leslie (17) Eckert haben ein altes Hausmittel, um Wespen zu vertreiben, professionalisiert. Dabei handelt es sich um eine Räucherbox aus Bambus, in dessen Edelstahlschale Kaffeepulver vor sich hin glimmen kann. Der Rauch, der dabei entsteht, vertreibt Wespen zuverlässig und kann durch einen Drehschieber reguliert werden. Auch der Geruch des verbrannten Kaffees kann reguliert werden, mit einem Pulver in drei verschiedenen Geruchssorten. Claudia und Leslie stehen mit ihrem Unternehmen VapoWesp noch ganz am Anfang und bieten den Löwen für 75.000 Euro 35 Prozent an ihrer neu zu gründenden GmbH. Kofler ist so begeistert, dass er direkt und ohne noch weitere Details hören zu wollen, auf den Deal eingeht - das schnellste Angebot in der Geschichte von "Die Höhle der Löwen". Aber auch Dümmel und Williams wollen mit dem Mutter-Tochter-Gespann ins Geschäft kommen.