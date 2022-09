"Die Höhle der Löwen": Innovativer Rollstuhl erfunden

Einer der größten Deals in der "Höhle der Löwen"

"Hier geht es um mehr, als einfach nur ein Produkt auf den Markt zu bringen"- seit bereits 50 Jahren tüftelt Gründer Christian an seiner Idee, das Leben von Menschen in einem Rollstuhl zu verbessern und ihnen ein Stück mehr Selbstbestimmtheit zu geben. Markenbotschafterin Kristina Vogel kennt die Alltagssorgen von Menschen im Rollstuhl nur zu gut. 2018 erlitt die Sportlerin einen Trainingsunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt.

Gemeinsam mit Geschäftspartnerin Christine und ihrem Vater Wolf-Dietrich hat der Gründer dafür das "Rad neu erfunden". Doch günstig wird die Investition nicht, denn es werden 1.000.000 Euro für einen Firmenanteil von 10 Prozent gefordert. Das Besondere an dem Rollstuhl von "Trivida" ist, dass die Räder am Stuhl in drei Komponenten teilbar sind. So wird es einem Rollstuhlfahrer erleichtert, sich eigenständig auf ein Sofa oder die Toilette zu hieven.

Zudem bringen die Gründer alles mit, was sich ein Löwe wünschen würde. Die Rollstuhlräder werden von den Krankenkassen bezahlt, Patente wurden bereits eingeholt und TÜV-geprüft wurde "Trivida" ebenfalls. "Selten so was Starkes erlebt", sagt Nils Glagau (46) beeindruckt. "Das sind die Momente, wo man hier sitzt und sagt wow", meint auch Ralf Dümmel (55) begeistert, kann allerdings auf einem internationalen Markt nicht weiterhelfen und ist somit raus. Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl (68) und Nico Rosberg (37) tun sich für 20 Prozent des Firmenanteils für den Deal zusammen.