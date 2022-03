"2bag" in "Die Höhle der Löwen"

Die neue Staffel startet mit dem jüngsten Gründer-Duo in der Geschichte von "Die Höhle der Löwen": Karl Fischer und Leander Mellies präsentieren mit 17 Jahren den InvestorInnen ihre Erfindung "2bag", eine praktische Fahrradtasche, die kurzerhand in einen Rucksack verwandelt werden kann. Die beiden Aachener sind selbst begeisterte Fahrradfahrer – haben aber feststellen müssen, dass die herkömmlichen Fahrradtaschen oft unhandlich sind. Durch ihr patentiertes Klappsystem soll sich "2bag" in unter zehn Sekunden in einen Rucksack umbauen lassen.

Um ihr Produkt auf dem Markt etablieren zu können, benötigen die Gründer 20.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent an der noch zu gründenden Firma.