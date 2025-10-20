Warner Bros. entwickelt aktuell eine Live-Action-Adaption der Kult-Zeichentrickserie "Die Jetsons". Das US-Portal "The Wrap" berichtet, dass sich Jim Carrey (63) in Verhandlungen für eine der tragenden Rolle befindet. Colin Trevorrow (49) sei zudem mit der Produktionsfirma für die Regie in Gesprächen und soll zusammen mit Joe Epstein auch das Skript schreiben.

"Die Jetsons" ist eine 60er-Jahre-Cartoonserie aus den Federn der Zeichentrick-Ikonen William Hanna (1910-2001) und Joseph Barbera (1911-2006), die unter anderem auch "Tom und Jerry" oder "Familie Feuerstein" schufen. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar George und Jane Jetson, ihre Kinder Judy und Elroy, Hund Astro und die Roboterhaushälterin Rosie. Die Zeichentrickserie lief ursprünglich von 1962 bis 1963 und wurde 1985 mit weiteren 51 Folgen wiederbelebt. Es war die erste Sendung, die ABC in Farbe ausstrahlte.