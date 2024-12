Ist Hollywoodstar Jim Carrey (62) bald noch einmal in seiner kultigen grünen Maske zu sehen? Der Schauspieler verriet gegenüber "Comicbook.com" , dass er bereit wäre, seine Rolle in einer Fortsetzung der Komödie "Die Maske" von 1994 erneut zu spielen. In dem Original waren auch Cameron Diaz (52) und Peter Riegert (77) dabei.

Jim Carrey scherzt über seine Gage

Jim Carrey ist nun in der Videospielverfilmung "Sonic the Hedgehog 3" zu sehen. Nach "Sonic the Hedgehog 2" aus dem Jahr 2022 wollte sich der Schauspieler eigentlich zurückziehen. Für Teil drei gab er sein Comeback. Auf dem roten, in diesem Fall blauen, Teppich der UK-Premiere des Films in London verriet der Schauspieler einer Reporterin, wie es dazu kam.

"Ich bin in dieses Universum zurückgekehrt, weil ich erstens ein Genie spielen darf. [...] Und, ich habe eine Menge Zeug gekauft und brauche das Geld, um ehrlich zu sein." Jim Carrey verkörpert wie in den ersten beiden "Sonic"-Filmen wieder Dr. Robotnik, den ewigen Widersacher des Überschalligels. Der verrückte Wissenschaftler hatte, zumindest in der Videospielvorlage, bei einem schief gegangenen Experiment Shadow erschaffen. Nun muss er sich mit Sonic zusammentun, um seine Kreatur zu stoppen. Am 25. Dezember wird "Sonic the Hedgehog 3" in den deutschen Kinos starten.