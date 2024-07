"Die junge Frau und das Meer" auf Disney+ erzählt die außergewöhnliche wahre Geschichte von Trudy Ederle, der ersten Frau , die den Ärmelkanal erfolgreich durchschwamm . In der Titelrolle erleben wir "Star Wars"-Star Daisy Ridley . Hier ist der Trailer dazu:

Legendäre Leistung im Ärmelkanal

Daisy Ridley schlüpft in der Rolle der talentierten Schwimmerin, die 1905 als Tochter von Einwanderern in New York City geboren wurde. Durch die beständige Unterstützung ihrer älteren Schwester und ihrer engagierten Trainer überwand sie Widrigkeiten und den Widerstand einer patriarchalischen Gesellschaft, um sich im olympischen Schwimmteam zu behaupten und eine beeindruckende Leistung zu vollbringen – die 34 Kilometer lange Strecke von Frankreich nach England zu schwimmen.