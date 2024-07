Trudy Ederle stellt mehrere Schwimm-Weltrekorde auf

Gertrude "Trudy" Ederle wurde am 23. Oktober 1906 in New York geboren. Ihre Eltern stammten ursprünglich aus Deutschland und führen im Stadtteil Queens einen Feinkostladen. Das nasse Element zog Trudy bereits früh an und mit 13 stellte sie 1919 im 800 Meter Freistil mit 13:19:0 Minuten ihren ersten Weltrekord auf – ab 1921 sollten in den diversesten Schwimmdisziplinen noch über ein Dutzend weitere folgen. Bei den Olympischen Spielen 1924 gewann sie eine Gold- und zwei Bronzemedaillen.

1925 startete Trudy dann den ersten Versuch, den Ärmelkanal zu durchschwimmen (das gelang bis dahin nur fünf Männern), wird aber bewusstlos aus dem Wasser geborgen. Am 6. August 1926 startet sie erneut um 07:09 Uhr im französischen Cap Griz-Nez und erreicht 14 Stunden und 39 Minuten später das britische Ufer bei Kingsdown. Damit stellte sie eine neue Bestzeit auf und überholte ihren Vorgänger Enrique Tiraboschi sogar um 90 Minuten.