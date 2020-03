Die Känguru-Chroniken: Regisseur Dani Levy im Interview

Es gab von ihm also klare Vorstellungen bzw. Vorgaben, die im Film auf jeden Fall umgesetzt werden mussten?

Nur auf der Drehbuchebene. Ansonsten war er total respektvoll. Bei der Besetzung der Schauspieler war er zwar dabei und hat auch immer seine Meinung kundgetan, aber am Ende blieb das eindeutig mein Thema. Wir waren uns aber immer einig. Wir waren beide Fans von Dimitrij Schaad und wollten ihn unbedingt als Marc-Uwe, wir wollten beide Rosalie Thomass und Henry Hübchen dabeihaben. Bei den Dreharbeiten wiederum war er gar nicht dabei, das ist immer mein Thema geblieben. In der Schnittphase hat er dann wieder viele Kommentare und Notizen geschickt. Also er war schon immer dran, aber auf sehr konstruktive und partnerschaftliche Art und Weise. Es war jedoch stets klar: Das ist sein Baby. Entsprechend nah hat er also mitgefiebert, was für mich ein Novum war.

Die Originalreihe ist ja eher eine kurzgeschichtenartige Aneinanderreihung von Anekdoten – wie lange wurde an dem Plot zum Film gefeilt?

Es war nicht einfach, weil wir erst aussortieren mussten, wieviel Stoff aus den Büchern wir im Film haben wollten – und welche Geschichten sich organisch verbinden lassen. Die größte Herausforderung war, eine Handlung zu finden, die zum Film passt, aber im Geist der Geschichten bleibt. Das hat dann doch fast zwei Jahre gedauert.

In einem ersten Schritt haben wir uns mehr auf das Thema Gentrifizierung und den Abriss des Hauses konzentriert. Dann haben wir aber gemerkt, dass das doch ein alter Hut ist, zu dem es schon einige Filme gibt. Daraufhin haben wir etwas Neues gesucht und sind über die Jörg Dwigs-Figur aus den Büchern auf das Thema Rechtspopulismus gekommen. Es wurde eine Verarbeitung politischer Ereignisse der letzten Jahre. Jedoch wollten wir dieses Thema nicht zu dominant machen, es sollte trotzdem eine Buddy-Geschichte zwischen dem Känguru und Marc-Uwe bleiben. Die kleine Welt, in der sich diese beiden bewegen, sollte nicht verloren gehen. Es sollte kein Sozialrealismus werden, sondern ein bisschen comichaft bleiben.

Wie schwierig war es, den Film so umzusetzen, dass auch Nicht-Kenner der „ Känguru-Chroniken“ die Geschichte unterhaltsam finden?

Mir war klar, dass das gut funktionieren wird. Man kann sich den Film anschauen, ohne irgendetwas aus den Geschichten zu kennen. Nicht umsonst taucht das Känguru am Anfang aus dem Nichts vor Marc-Uwes Tür auf und klingelt. Die erste Szene des Buches ist somit die erste Szene des Films, es ist genau das gleiche Intro. Wir glauben auch, dass sich das Publikum komplett mischen wird aus Känguru-Kennern und –nichtkennern.