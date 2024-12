"Die Kaiserin"-Staffel 2: Starker Start für Netflix-Serie

Gute Zahlen für eine legendäre Monarchin: Die zweite Staffel von

"Die Kaiserin" startete am 22. November auf Netflix und landete national wie international auf Anhieb auf Spitzenplätzen. Bereits in der ersten Woche schaffte es die royale Drama-Serie auf Platz 1 der Netflix-Charts mit 6,7 Millionen Views und steht in 84 Ländern in den Top 10 – in 10 Ländern sogar auf dem ersten Rang, neben Deutschland und Österreich beispielsweise auch in Frankreich, Portugal, Chile und Argentinien. Und auch die erste Staffel kehrte in die Top 10 zurück und liegt mit beeindruckenden 3 Millionen Views auf Platz 3 der nicht-englischsprachigen Serien.