Tiefe Liebe zwischen Franz und Sisi

Dass von der tiefen Liebe zwischen dem Kaiser und seiner Gattin in den Verfilmungen berichtet wird, hängt wohl weniger mit der historischen Korrektheit und mehr mit der romantischen Vorstellung einer großen Liebesgeschichte zwischen einer so berühmten und schönen Frau und ihrem Mann, der ein ganzes Kaiserreich regierte, zusammen. Es war zwar nicht so, dass das Paar überhaupt nichts füreinander übrig hatte, doch so tiefgehend, wie in der Serie beschrieben, war die Beziehung der beiden nicht, wie etwa "Focus" berichtet.

Das Problem waren vor allem drei Punkte: fehlende gemeinsame Zeit, unterschiedliche Hobbys und verschiedene Charaktere. Franz Joseph ging stets seinen Herrscher-Aufgaben nach, während Elisabeth viel durch Europa reiste. Große Gemeinsamkeiten, über die die beiden hätten reden können, hatten sie nicht.