Die Kreatur auf der Flucht vor den Menschen

Ziya ist ein sehr neugieriger Junge, der schon immer zu seinem Vater, einem Arzt, aufschaute. Wir erleben mit, wie er vom Kind zu einem couragierten Mann heranwächst, der die Welt verändern will. Anfang des 20. Jahrhunderts reist der erwachsene Ziya in ein entferntes Dorf, um dort Medizin zu studieren. Seine Vorstellungen und sein Talent erregen Aufmerksamkeit und so beginnt er mit einem früheren Professor zusammenzuarbeiten, der als Genie bekannt ist.

Eines Tages kommt es zu einem Vorfall im Labor und Ziya erweckt den Professor entgegen seinen Warnungen wieder zum Leben. Völlig erschrocken darüber, was er da geschaffen hat und dass die Kreatur ihm die Schuld für seine jämmerliche Existenz gibt, flieht Ziya in Richtung Heimat.

Die Kreatur verfolgt ihn und ist dabei ständig auf der Flucht vor Menschen. Als sie bei der schwangeren Esma Schutz findet, spitzt sich die Lage bald zu, und Ziya steht vor einer schweren Entscheidung.