"Die Kunst der Folgenlosigkeit": Ö-Premiere bei Crossing Europe

Ein Museum für ökologische Kunst soll entstehen. Der noch halb gedeckte Tisch nach einem opulenten und wenig klimafreundlichen Gelage - wohl mit Sponsoren oder Stakeholdern - bildet den Rahmen für den Film. Der Konzeptkünstler Florian (Albert Meisl) und die PR-Zuständige Cornelia (Katharina Meves) arbeiten an einer Pressemitteilung. "Du klingst wie ein Corporate-Responsibility-Nachhaltigkeits-Greenwashing-Pamphlet", meint er im Drehbuch - um auch gleich privat klarzumachen, wie es um sein eigenes ökologisches Engagement bestellt ist: Nur "wenn ich ewig leben würde, würde ich mich für Ökologie einsetzen".

In der Küche diskutieren indes Kellner Issa (Ahmed Soura) sowie die sich selbst spielenden Doku-Proponenten - Klimaaktivist Tadzio Müller, Autor Milo Rau und Kulturjournalistin Antje Stahl - über Klimawandel und Kunst. Die Filmemacher interviewen sich gegenseitig, die Darsteller kommen sowohl als sie selbst als auch in ihren Rollen zu Wort - die Ebenen verschwimmen, Fiktion und Wirklichkeit ebenfalls, immer wieder wird ein Vorhang weggezogen. Im Zentrum steht immer die Frage: Was machst du? Kann Kunst etwas bewirken? Oder bewirken Schafe in ihrer Bescheidenheit mehr?