Es ist eine Rückkehr, die viele Fans sich schon lange erhofft haben - mit der aber wohl die wenigsten noch wirklich gerechnet hatten. Brendan Fraser (56) und Rachel Weisz (55) sollen wieder gemeinsam für einen "Die Mumie"-Film vor der Kamera stehen. Das berichten mehrere US-Branchenmedien übereinstimmend.

"Die Mumie" kehrt erneut zurück

Fraser und Weisz befinden sich derzeit offenbar in entsprechenden Verhandlungen, schreibt etwa "Deadline" unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen. Die beiden waren erstmals 1999 in Stephen Sommers' "Die Mumie" gemeinsam als Rick O'Connell und Evelyn Carnahan aufgetreten. Die Fortsetzung "Die Mumie kehrt zurück" wurde 2001 veröffentlicht. 2008 folgte noch "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" mit Fraser, in dem Weisz aber nicht mehr auftrat.

Basierend auf "Die Mumie" von 1932 gab es in den vergangenen Jahrzehnten zwar zahlreiche Filme, darunter auch Ableger wie "The Scorpion King" mit Dwayne "The Rock" Johnson (53) und ein Reboot von 2017 mit Tom Cruise (63), der Favorit vieler Fans ist aber seit mehr als 25 Jahren "Die Mumie" (1999) mit Fraser und Weisz.

Die Filmgesellschaft Universal Pictures habe Anfragen zu einem neuen "Die Mumie"-Film bisher aber nicht kommentieren wollen und auch über die mögliche Handlung ist noch nichts bekannt. Übereinstimmend wird jedoch ebenso berichtet, dass wohl Matt Bettinelli-Olpin (47) und Tyler Gillett (43) von Radio Silence Regie führen sollen. Die beiden sind unter anderem bekannt für ihre Arbeit an Filmen wie "Ready or Not", "Scream" (2022), "Scream VI" und "Abigail".