Brendan Fraser: Die 5 besten Filme des Oscar-Preisträgers

"L. A. Crash" wurde 2006 mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet – eine Entscheidung, die bis heute polarisiert. Viele kritisieren, dass der Spitzenpreis der Academy an "Brokeback Mountain" hätte gehen sollen. Trotzdem bewundernswert: "L.A. Crash" konnte all seine drei Kategorien, in denen er nominiert war, für sich entscheiden. Der Film konzentriert sich auf verschiedene Geschichten in Los Angeles, bei denen Rassenbeziehungen und -spannungen, soziale Dynamiken und Klassenkämpfe untersucht werden.

Brendan Fraser spielt neben Matt Dillon, Thandie Newton, Terrence Howard, Don Cheadle und Sandra Bullock einen Staatsanwalt, der sich in einem moralischen Dilemma wiederfindet, während er versucht, seine Wiederwahl zu gewinnen. Auch wenn "L. A. Crash" für viele als der schlechteste "Best Picture"-Gewinner aller Zeiten angesehen wird, ist er dennoch ein großartiger Film, in dem Brendan Fraser eine sehr überzeugende Darbietung als Nebendarsteller abgibt.

"L. A. Crash" kann man sich über den Prime Video-Channel Arthouse Cinema kostenlos ansehen. Auf Prime Video, Apple TV+ und dem Sky Store kann man sich den Film auch ausleihen und kaufen. Hier geht's zum Film!