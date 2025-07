Während des Fußballspiels Frankreich gegen Deutschland nimmt am Abend des 13. November 2015 vor dem Pariser Stade de France eine beispiellose Serie an Terroranschlägen ihren Lauf. Die Sky Original Dokumentation "Die Nacht von Paris 2015" rekonstruiert die Ereignisse im Stade de France nun, zehn Jahre später, präzise und eindringlich aus vielen Perspektiven und lässt Zeitzeugen und -zeuginnen ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen.

Ausnahmesituation mittels KI-Simulationen rekonstruiert

Im Zentrum des Films steht die deutsche Nationalmannschaft, deren Spieler anfangs kaum wissen, was sich zeitgleich in der Pariser Innenstadt zuträgt. Etwa Jérôme Boateng, der nach seiner Auswechslung in der Pause allein in der Kabine sitzt und auf dem Smartphone als einer der Ersten mit den Nachrichten der Nacht konfrontiert wird. Während Mitspieler wie Ilkay Gündoğan und Matthias Ginter noch ahnungslos auf dem Platz stehen, Teammanager Oliver Bierhoff und die DFB-Sicherheitsexpert:innen aber schon erste Schutzmaßnahmen für die Mannschaft ergreifen.

Frankreichs Staatspräsident François Hollande sieht sich zeitgleich mit seinem Sicherheitsteam im Kontrollraum des Stade de France mit der schweren Entscheidung konfrontiert, ob das Stadion evakuiert werden muss. Hunderte Fans flüchten im Sog der anbrechenden Massenpanik nach dem Abpfiff auf den Rasen, um dort Schutz zu suchen. Und Matthias Opdenhövel ringt in all der Ungewissheit damit, die TV-Berichterstattung für Millionen daheim an den Fernsehgeräten aufrechtzuerhalten – ohne zu wissen, wie er sich selbst in Sicherheit bringen kann.

Es ist eine Ausnahmesituation, auf die sich niemand vorbereiten konnte und die in dem Dokumentarfilm erstmals auch dank KI-Simulationen eindrucksvoll rekonstruiert wird.