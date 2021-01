Die Netflix-Show "Bling Empire" begeistert das Internet

Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix mit einer echten Reality-Perle glänzt: Bereits 2020 hat der Streaming-Riese mit den Eigenproduktionen "Love is Blind", "Too Hot to Handle" oder "Selling Sunset", aber eben auch mit "Real Housewives of Beverly Hills" genau die Realitätsflucht geboten, die wir so dringend gebraucht haben.