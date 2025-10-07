RTL+ hat für das Serien-Event "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" ein Startdatum bekannt gegeben. Am 6. November stehen alle sechs Episoden der Show zum Abruf bereit, wie der Sender bekannt gibt. Die Hauptrollen übernehmen Jannis Niewöhner (33), Gijs Naber (45), Lilja van der Zwaag (29), Dominic Marcus Singer (25) und Rosalinde Mynster (35).

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland, über die Adaption der Sage: "'Die Nibelungen - Kampf der Königreiche' ist keine klassische Heldensage, sondern ein packendes Epos über Loyalität, Stolz und den schmalen Grat zwischen Liebe und Zerstörung. Visuell atemberaubend, emotional tief und erzählt mit cineastischer Wucht."