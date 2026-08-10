Für Universal Pictures Austria ist es bereits das 3. Golden Ticket in diesem Jahr nach „Der Super Mario Galaxy Film“ und „Michael“.

Das neue Meisterwerk „Die Odyssee“ von Christopher Nolan („Oppenheimer“, „The Dark Knight“-Reihe, „Inception“, „Interstellar“) erreicht mit über 300.000 gelösten Eintrittskarten die Branchenauszeichnung „Golden Ticket“ und somit Blockbuster-Status in Österreichs Kinos.

„S tarkes Signal für das Kino“

„Die Odyssee“ ist nach nur 3 Wochen, Christopher Nolans zweit-erfolgreichster Film in Österreich, nach seinem Oscar®-Erfolg „Oppenheimer“.

Nicole Leithner, Commercial Director von Universal Pictures International Austria, kommentiert die Auszeichnung folgendermaßen: „Die Odyssee ist genau jenes große Kinoereignis, für das die Leinwand gemacht ist: bildgewaltig, emotional und mit einer Sogkraft, die das Publikum in Österreich außergewöhnlich stark mobilisiert. Über 300.000 Besucher:innen nach nur drei Wochen, das 3. Golden Ticket für Universal Pictures Austria in diesem Jahr und historische Rekordwochenenden an allen acht IMAX®-Standorten zeigen eindrucksvoll, welche Strahlkraft Christopher Nolans Film entfaltet. Dieser Erfolg ist ein starkes Signal für das Kino und zugleich das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Kinopartnern sowie des großen Engagements unseres gesamten Teams.“

Auch international ist „Die Odyssee“ein riesiger Erfolg: Das weltweite Einspielergebnis steht bereits bei über 920 Millionen US-Dollar

Derzeit läuft der Film in rund 85 österreichischen Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!