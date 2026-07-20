„Die Odyssee“: Rekord an Kinokassen für Christopher Nolan

Regisseur Christopher Nolan kann sich zum Start seines neuen Films über einen Kassenrekord freuen. Laut den Branchenblättern „Variety“ und „Hollywood Reporter“ soll „Die Odyssee“ an seinem Eröffnungswochenende weltweit geschätzte 264 Millionen US-Dollar (rund 230 Millionen Euro) einspielen. Das ist eine neue Bestmarke für Nolan verglichen mit seinen Batman-Filmen „The Dark Knight Rises“ (249 Millionen US-Dollar/2012) und „The Dark Knight“ (198 Millionen US-Dollar/2008).

Alleine in Nordamerika wurde das Wochenend-Einspielergebnis für „Die Odyssee“ auf über 124 Millionen US-Dollar geschätzt. Das ist im laufenden Jahr das beste Ergebnis für einen Realfilm, nur übertroffen von dem Kinostart der Animationsfilme „Toy Story 5“ (159 Millionen US-Dollar) und „Der Super Mario Galaxy Film“ (131 Millionen US-Dollar).