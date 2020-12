Die Oscar-Gala 2021 soll vor Publikum stattfinden

Auch der Ort der Gala steht mit dem 3400 Plätze umfassenden Dolby Theatre in Los Angeles fest. Dem "Variety"-Bericht nach sind die Verantwortlichen bereits dabei, Details über Sitzplatz-Nutzung und Publikums-Verteilung auszuarbeiten. Ein Moderator für die Gala muss erst noch bekanntgegeben werden – möglicherweise behält die Academy auch den Trend der letzten beiden Jahre bei und überträgt die Moderation an mehrere Personen.

Wie auch immer die Entscheidungen in all diesen Punkten ausfallen mögen – fest steht jedenfalls, dass die Oscars 2021 sehr speziell sein werden. Nicht zuletzt deshalb, weil sich Netflix diesmal an prominenter Stelle platzieren kann.