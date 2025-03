RTL setzt einmal mehr auf seine Allzweckwaffe Daniel Hartwich (46): Der Sender kündigte nun die neue Quizshow "Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz" mit dem ehemaligen Dschungelcamp-Moderator an. Los geht es bereits am Montag, dem 28. April um 21:15 Uhr, direkt im Anschluss an "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch (68). In den beiden darauffolgenden Wochen - am 5. und 12. Mai - wird Hartwichs Show dann jeweils montags bereits zur Primetime um 20:15 Uhr zu sehen sein.

In der neuen Sendung geht es für die Kandidatinnen und Kandidaten darum, Bilder, Texte oder Symbole in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Wer insgesamt zwölfmal die perfekte Reihe bilden kann, der erhält am Ende 200.000 Euro Siegprämie. Aufgelockert wird die Gameshow nach Senderangaben mit Studioaktionen und Einspielern.