Rätselfans können sich auf die Rückkehr von "Gefragt - Gejagt" freuen. Schon am 23. April 2025 startet die 14. Ausgabe der beliebten Quizshow im Ersten , gibt die ARD bekannt. In die Pause geht dann ihrerseits am Dienstag nach Ostern die Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" mit Moderator Kai Pflaume (57). Ein regelmäßiger Wechsel im ARD-Vorabendprogramm.

Ganze 100 neue Ausgaben von "Gefragt - Gejagt" - und damit einige mehr als im vergangenen Jahr - sollen bis Anfang Oktober ausgestrahlt werden. Werktags um 18 Uhr im Ersten sowie im Anschluss in der ARD-Mediathek verfügbar. Moderiert wird die Quizshow erneut von Alexander Bommes (49), der erklärte: "Die Lust auf Weiterbildung und der Spaß am Wettkampf auf der Grundlage von höchstem Respekt - das ist 'Gefragt - Gejagt' auch im 14. Jahr."

Seit über zehn Jahren erfolgreich im deutschen TV

Erneut geplant ist bei "Gefragt - Gejagt" außerdem ein Radiospecial. Wie gewohnt treten hier "Radiomoderatorinnen und -moderatoren der ARD-Hörfunkwellen mit ihren Hörerinnen und Hörern erneut mutig der Übermacht der Quiz-Elite" gegenüber, heißt es vonseiten der ARD. Das Special soll vom 19. bis 23. Mai laufen.

2012 startete "Gefragt - Gejagt" mit sechs Folgen im NDR, bevor die Quizshow 2015 ins Erste auf ihren bis heute angestammten Sendeplatz wochentags um 18 Uhr umzog. Alexander Bommes war von Anfang an als Moderator dabei.

"Gefragt - Gejagt" basiert auf "The Chase". Die britische Show von ITV, bei der ein Team von Kandidaten gegen den "Jäger", einen Profi-Quizspieler, antritt, wurde 2009 entwickelt. In den USA, in Australien und in vielen weiteren Ländern läuft das Quiz ebenfalls.