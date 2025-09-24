Der " Pumuckl "-Hype erreicht eine neue Dimension. Nach der erfolgreichen ersten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" (2023), einer angekündigten zweiten Serienstaffel und dem für Ende Oktober geplanten Kinofilm legt RTL jetzt nach: Der Sender produziert eine eigene Show rund um den rothaarigen Kobold. Wie zunächst "Digitalfernsehen" meldete , werden im Oktober zwei Ausgaben von "Die Pumuckl-Show" in den EMG-Studios in Köln aufgezeichnet.

Pumuckl spielt seine Streiche auch im Studio

Das Format verspricht eine ungewöhnliche "Mischung aus Gameshow und den liebevollen und typischen 'Pumuckl'-Geschichten", wie es auf der Ticketseite für die Aufzeichnungen am 25. und 30. Oktober heißt. Während im Studio drei Prominente in verschiedenen Quiz-Games aus der "Pumuckl"-Welt gegeneinander antreten, beobachtet der Kobold das Geschehen aus seiner eigenen kleinen Regie - die der noch unbekannte Moderator eigens für ihn ins Studio bauen ließ.

Die technische Umsetzung der Show dürfte besonders spannend werden. Denn der Kobold bleibt seinem Charakter treu: Für das Studiopublikum und die prominenten Kandidaten ist Pumuckl unsichtbar - nur die Fernsehzuschauer können ihn sehen. Dennoch soll er immer wieder in das Spielgeschehen eingreifen und seine berühmten Streiche spielen.