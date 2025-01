Der US-amerikanische Filmemacher Robert Eggers (41) schwimmt derzeit regelrecht auf einer Welle des Erfolges. Sein hochkarätig besetzter Horrorfilm "Nosferatu - Der Untote", ein Remake des fast gleichnamigen deutschen Filmklassikers, konnte bislang über 150 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen. Grund genug für die großen Hollywood-Studios, auch weiterhin ihr Vertrauen in den Regisseur zu setzen. So berichtet das US-Branchenmagazin "Variety" , dass Eggers eine Fortsetzung zum Kultfilm "Die Reise ins Labyrinth" angehen wird.

Neue Projekte des "Nosferatu"-Machers

Es ist bereits Eggers' zweites neu angekündigtes Projekt binnen weniger Tage. "Werwulf" soll in rund zwei Jahren in den Kinos starten, wie "Deadline" am 22. Januar berichtete. Für "Die Reise ins Labyrinth" soll Eggers indes eine echte Fortsetzung angehen, nicht etwa ein Remake im Stil von "Nosferatu - Der Untote". Das Drehbuch schreibt er gemeinsam mit "The Northman"-Co-Autor Sjón Sigurdsson (62). Ein Startdatum steht ebenso wenig schon fest, wie der "Variety"-Bericht Details zur Story nennt.