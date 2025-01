"Nosferatu - Der Untote": Horrorfilm mit Starbesetzung

Filmfans dürfte es schwerfallen, einen Horrorfilm zu nennen, der in den vergangenen Jahren eine hochkarätigere Besetzung aufweisen konnte als Robert Eggers' "Nosferatu - Der Untote". So steht etwa Schauspiellegende Willem Dafoe ("Poor Things", 69) schon zum dritten Mal nach "The Northman" und "Der Leuchtturm" für Eggers vor der Kamera. Er bezeichnet die Sets des Regisseurs in Pressematerial zum Film als "so detailliert und so bedacht" und lobt die "richtige Balance aus Leidenschaft, Spaß und Herausforderung", die der Star-Regisseur bei Dreharbeiten erschaffen würde.

Daneben wirken Johnny Depps (61) Tochter Lily-Rose Depp (25), der zuletzt regelmäßig als nächster James Bond gehandelte Brite Aaron Taylor-Johnson (34) und "The Crown"-Star Emma Corrin (29) in "Nosferatu - Der Untote" mit.

Hauptdarsteller Bill Skarsgård (34), der zuerst als Horrorclown Pennywise in "Es" und "Es Kapitel 2" in Hollywood für Furore gesorgt hatte, verbrachte laut Regisseur Eggers sechs Stunden täglich in der Maske, um zu Graf Orlok zu werden, und nahm Unterricht bei einem Opernsänger, um eine Oktave tiefer zu sprechen.