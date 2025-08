Seit 25 Jahren hat Schauspielerin Marisa Burger (52) als Sekretärin Miriam Stockl die Zuschauer von "Die Rosenheim-Cops" unterhalten mit Schlagfertigkeit, Charme und Dialekt ("Es gabat a Leich"). Die neue 25. Staffel der ZDF-Serie wird ihre letzte im Polizeibüro sein. Wie bereits im Frühjahr bekannt wurde, verlässt Burger das Sekretariat auf eigenen Wunsch. Jetzt steht ihre Nachfolgerin fest.

Gegenüber "Bunte" erklärte Marisa Burger noch Ende Juli, sie wünsche sich "jemanden, der mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht, wie ich es in den letzten 25 Jahren gemacht habe". Nun gibt "ZDFheute" bekannt: Sarah Thonig (33) wird ihren Posten übernehmen. Die Münchnerin ist kein neues Gesicht im Polizeipräsidium der "Rosenheim-Cops". Sie spielte in den letzten elf Jahren die Rolle der Christin Lange, die am Empfang der TV-Dienststelle saß.