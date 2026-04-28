24 neue Folgen der beliebten ZDF-Reihe "Die Rosenheim-Cops" entstehen aktuell. Während die Verantwortlichen spannende Fälle versprechen, müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer sich auch auf einige personelle Veränderungen einstellen. In der 26. Staffel gilt es Abschied nehmen von zwei langjährigen Seriengesichtern. Wie nun bekannt gegeben wurde, werden Isabel Mergl (53) und Christian K. Schaeffer (60) das Format verlassen.

"Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen" Mergl war seit 2011 dabei und verkörperte die Rolle der resoluten Kriminalhauptkommissar-Ehefrau Hilde Stadler. Noch länger gehörte Schaeffer zum Cast. Er war bereits seit 2006 als "Times Square"-Wirt Ignaz "Jo" Caspar zu sehen. "Nach über 20 Jahren bei 'Die Rosenheim-Cops' fällt es mir alles andere als leicht, Abschied zu nehmen. Nun ist jedoch der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen", wird der 60-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. Er betonte zudem, dass "Die Rosenheim-Cops" für ihn "immer einen ganz besonderen Platz behalten" werden. Schaeffers Nachfolge steht indes bereits fest. Schauspielerin Maya Haddad (38) übernimmt die Rolle der Yasmin Rabe, die die neue Tagesbar "Das Rosi" betreibt.

Dreharbeiten laufen seit 16. April Der Dreh zur 26. Staffel hat am 16. April in Rosenheim, München und Umgebung begonnen. 24 neue Folgen entstehen, die Ausstrahlung soll voraussichtlich ab Herbst 2026 erfolgen. Produziert wird die Serie von Bavaria Fiction im Auftrag des ZDF. Die Rosenheimer Kommissare um Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner) werden auch in der nächsten Staffel wieder mit den unterschiedlichsten Fällen konfrontiert. So werden sie unter anderem am Rande einer Ägyptenausstellung, in einem Longevity-Spa, im Rennpferde-Milieu und bei einem Theaterfestival ermitteln. Unterstützt werden sie dabei von Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller), Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou) sowie von der neuen Polizeisekretärin Christin Lange (Sarah Thonig). Wie gewohnt zu sehen sind Marie Hofer (Karin Thaler), Gert Achtziger (Alexander Duda), Daniel Donato (Paul Brusa), Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) sowie Hannes Winkler (Steffen Wolf) und Dominik Meis (Younes Tissinte). Bekannt war bereits, dass Marisa Burger (52) alias Miriam Stockl die Serie nach der 25. Staffel verlässt.