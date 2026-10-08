Im neuen Teil der erfolgreichen Filmreihe, die auf der Vorlage des gleichnamigen Bestsellers beruht, feiern die Jugendlichen einen Schulball in Winterstein. Finja ist froh, dass Koalabär Sidney sie unterstützt und auf ihre kleinen Geschwister aufpassen kann. Außenseiter Zack verrät einem Unbekannten im Netz das Geheimnis der magischen Gemeinschaft – und bekommt dann selbst das Stachelschwein Zeki. Plötzlich geraten die magischen Tiere in Gefahr. Wird es die Klasse schaffen, den Tierdieb zu stellen?

Es wird wieder magisch und tierisch zugleich: Bis Ende November 2026 entsteht derzeit an Drehorten in Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Berlin „Die Schule der magischen Tiere 5“ .

„Die Schule der magischen Tiere“ - Eine Erfolgsstory

Der Film basiert auf der gleichnamigen Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerreihe von Margit Auer, die allein im deutschsprachigen Raum inzwischen über 12 Millionen Mal verkauft und in 26 Sprachen übersetzt wurde.

Die ersten drei Teile des Family Entertainment Franchise wurden im Jahr 2022 (Teil 1), 2023 (Teil 2) und 2024 (Teil 3) mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Besucherstärkster Film“ ausgezeichnet. Teil 1 wurde zudem mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ geehrt (2022), Teil 2 in der Kategorie „Animation“ nominiert (2023). Außerdem wurden die Produzentinnen Alexandra Kordes und Meike Kordes 2023 mit dem Bayerischen Filmpreis in der Kategorie „Bestes Family Entertainment“ für Teil 2 gewürdigt. Teil 3 und Teil 4 wurden jeweils mit einem Bogey für über eine Million gelöste Kinotickets innerhalb von 10 Tagen ausgezeichnet, Teil 4 außerdem Anfang dieses Jahres mit dem Publikumspreis Jupiter Award als „Bester Film (Kino) National“. Teil 1 erreichte 2023 in den USA die Top 20 der Kinostarts.

Constantin Film Österreich bringt den neuen Film am 30. September 2027 in die österreichischen Kinos.