Die Schwarze Lashana Lynch wird im nächsten Bond zu 007

Zu Beginn des 25. Bond-Films, der den Titel "Keine Zeit zu sterben" trägt und hoffentlich im April 2021 in unseren Kinos starten kann, hat sich der berühmte Agent – zum letzten Mal von Daniel Craig verkörpert – auf Jamaika zur Ruhe gesetzt. Daheim in London hat M deshalb die Doppelnull-Nummer offenbar weitervergeben – und zwar an eine Frau, wie man wohl gleich gegen Anfang des Films vor Augen geführt bekommt.

Lashana Lynch wird als MI6-Agentin Nomi diese numerische Bond-Nachfolge antreten. Die Schwarze Darstellerin ist uns vor allem aus "Captain Marvel" als Pilotin und Freundin der Titelheldin in Erinnerung geblieben.

Auch im Trailer ist sie bereits in ein paar kurzen Szenen zu sehen: