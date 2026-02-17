Seit Jahrzehnten sind die ikonischen "Simpsons" fester Bestandteil der Fernsehlandschaft. In den USA hat die Zeichentrickfamilie jetzt mit einigen Stars ihre 800. Episode gefeiert . Diese Promis waren in gezeichneter Form dabei - und eine angesagte Sängerin ist vielleicht schon bald zu sehen.

Klassiker trifft auf neuen Serien-Hit

Die beliebte Serie läuft jetzt schon seit dem Jahr 1989 im US-Fernsehen. Die 800. Folge der "Simpsons" trägt den Titel "Irrational Treasure" und wurde am 15. Februar beim Sender FOX ausgestrahlt. Mit dabei waren diesmal laut "People" unter anderem Teile des Casts der derzeit gefeierten Krankenhausserie "The Pitt", darunter auch Hauptdarsteller Noah Wyle (54).

Zu ihm gesellten sich seine Serienkolleginnen Katherine LaNasa (59) und Taylor Dearden (33), sowie Hollywoodstar Kevin Bacon (67) und die "Abbott Elementary"-Schöpferin Quinta Brunson (36). Auch der Musiker Questlove (55), etwa bekannt durch die Gruppe The Roots, war dabei.

Die "The Pitt"-Stars spielen demnach allesamt Tierärzte in der "Die Simpsons"-Folge. "Ich glaube, die Autoren haben alle vor einem Jahr die erste Staffel von 'The Pitt' gesehen, als die Serie anlief und alle sagten sich: 'Oh mein Gott, das ist die gestreamte, düsterere, realistischere und verrücktere Version einer Notaufnahme-Serie", erzählt Showrunner Matt Selman (54) dem US-Magazin. Sie alle seien davon umgehauen worden, wie gut aber auch traumatisch die Serie sei. Die Idee einer Tierversion habe witzig gewirkt und bei den "Simpsons" sei man deshalb begeistert gewesen, als die Schauspieler zusagten.