"Die Simpsons" Episode 800: Diese Promis feiern das Jubiläum
Seit Jahrzehnten sind die ikonischen "Simpsons" fester Bestandteil der Fernsehlandschaft. In den USA hat die Zeichentrickfamilie jetzt mit einigen Stars ihre 800. Episode gefeiert. Diese Promis waren in gezeichneter Form dabei - und eine angesagte Sängerin ist vielleicht schon bald zu sehen.
Klassiker trifft auf neuen Serien-Hit
Die beliebte Serie läuft jetzt schon seit dem Jahr 1989 im US-Fernsehen. Die 800. Folge der "Simpsons" trägt den Titel "Irrational Treasure" und wurde am 15. Februar beim Sender FOX ausgestrahlt. Mit dabei waren diesmal laut "People" unter anderem Teile des Casts der derzeit gefeierten Krankenhausserie "The Pitt", darunter auch Hauptdarsteller Noah Wyle (54).
Zu ihm gesellten sich seine Serienkolleginnen Katherine LaNasa (59) und Taylor Dearden (33), sowie Hollywoodstar Kevin Bacon (67) und die "Abbott Elementary"-Schöpferin Quinta Brunson (36). Auch der Musiker Questlove (55), etwa bekannt durch die Gruppe The Roots, war dabei.
Die "The Pitt"-Stars spielen demnach allesamt Tierärzte in der "Die Simpsons"-Folge. "Ich glaube, die Autoren haben alle vor einem Jahr die erste Staffel von 'The Pitt' gesehen, als die Serie anlief und alle sagten sich: 'Oh mein Gott, das ist die gestreamte, düsterere, realistischere und verrücktere Version einer Notaufnahme-Serie", erzählt Showrunner Matt Selman (54) dem US-Magazin. Sie alle seien davon umgehauen worden, wie gut aber auch traumatisch die Serie sei. Die Idee einer Tierversion habe witzig gewirkt und bei den "Simpsons" sei man deshalb begeistert gewesen, als die Schauspieler zusagten.
Ist auch Sabrina Carpenter bald dabei?
Selman möchte keine Stars ausschließen, die in kommenden Folgen auftauchen könnten. Eine Person liegt dabei besonders auf der Hand. Zufälligerweise ist die Sängerin Sabrina Carpenter (26) gewissermaßen mit einem Simpson verwandt. In der Originalversion leiht die Synchronsprecherin Nancy Cartwright (68) unter anderem Simpson-Sohnemann Bart ihre Stimme und Carpenter ist die Tochter von Cartwrights Stiefbruder.
Selman hätte Carpenter gerne in der Serie. Ihm wäre es dabei lieber, "Sabrina Carpenter, die supertalentiert ist, einen großartigen Sinn für Humor hat, voller Energie steckt und einfach eine Freude ist, wäre ein [richtiger] Charakter", statt eine Randerscheinung, wie wenn die Sängerin einfach in der Schule vorbeischauen würde. "Es wäre lustiger, wenn sie die Rolle spielen würde. Und ehrlich gesagt, sie scheint so cool zu sein. Ich wette, sie würde lieber eine Figur spielen und lustig sein, als nur eine Promi-Version, eine animierte Version ihrer selbst." Die Chancen stehen offenbar gut. In einem Interview mit "Capital FM" erklärte Carpenter schon vor rund fünf Jahren, dass sie gerne bei den "Simpsons" zu sehen wäre: "Das wäre so cool!"