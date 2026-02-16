Die Macher von "Die Simpsons" wollen die berühmte Serie nicht irgendwann mit einem großen Knall beenden. Matt Selman (54), ein Showrunner der Serie, erklärte in einem Interview mit "The Wrap": "Vor etwa anderthalb Jahren haben wir eine Folge gedreht, die wie eine Parodie auf das Serienfinale war." Er fügte hinzu: "Wir haben jedes nur erdenkliche Konzept für ein Serienfinale in eine Folge gepackt, das war sozusagen meine Art zu sagen, dass wir niemals ein Serienfinale machen werden."

Damit hätten sie "mitten in der Serie ein Serienfinale gedreht, das sich über alle Ideen lustig machte, alles zu einem Abschluss zu bringen oder zu beenden". Selman und sein Team packten in die Episode damals eine Reihe Ideen, von denen jede hypothetisch als Serienfinale hätte dienen können: darunter waren der Tod von Mr. Burns, Milhouses Umzug nach Atlanta und die Pensionierung von Rektor Skinner.

"Die Serie soll nicht enden", erklärte Selman damals gegenüber der "New York Post". "Ein kitschiges Serienfinale zu produzieren, wie es die meisten anderen Serien tun, wäre einfach nur lahm. Also haben wir einfach eins gemacht, das total übertrieben ist."