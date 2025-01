Die beliebteste Animationsfamilie der Welt hat ein Zeichen der Unterstützung für die Menschen gesetzt, die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffen sind. Am Freitagabend teilten die Macher der Serie "Die Simpsons" (seit 1989) auf ihrem Instagram-Account ein eigens angefertigtes Artwork, das die gelbe Familie vor ihrem Haus in Springfield zeigt.

Liebevolle Details für Los Angeles

Auf dem Bild halten die Eltern, Homer und Marge, ein großes Banner mit der Aufschrift "We Love You LA!", während Bart eine Liste der besonders betroffenen Gebiete präsentiert: "Palisades, Altadena, Pasadena, Sierra Madre, Topanga, Malibu and everyone impacted." (Dt. ... und alle, die davon betroffen sind"). Die Zeichnung enthält auch liebevolle Details wie die Mohnblumen in Lisas Händen - dabei handelt es sich um die Staatsblume Kaliforniens. Maggies Teddybär trägt ein Trikot des lokalen Baseball-Vereins Los Angeles Dodgers.

Die Geste kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Waldbrände in der Region weiter wüten. Laut dem Los Angeles County Fire Department hat allein das Palisades-Feuer bereits über 23.700 Hektar Land zerstört und ist erst zu 39 Prozent unter Kontrolle. Das Eaton-Feuer, das in Altadena und Pasadena große Schäden anrichtete, erstreckt sich über mehr als 14.100 Hektar.