Am 15. Septembr 2025 feierte "Die Stefan Raab Show" mit einem Mini-Auftakt Premiere. RTL führt das neue Format von Stefan Raab in dieser Woche mit einer besonderen Werbemaßnahme ein: Bis einschließlich freitags läuft die Sendung ab 20.15 Uhr für 15 Minuten. Damit verschieben sich die gewohnten RTL-Programme entsprechend nach hinten. Ab 24. September ist "Die Stefan Raab Show" dann immer mittwochs zur Primetime bei RTL und vorab auf RTL+ zu sehen, wie zum Auftakt verkündet wurde. Für diesen gab es gemischte Stimmen.

Basketball und "GZSZ" zur Premiere

Während die einen Zuschauer den Kult-Entertainer für seine neue Show feiern und "von der besten Woche" sprechen, weil das Format täglich zu sehen ist, hagelte es auch etliche Kritik im Netz. "Wie oft will Stefan Raab noch 'TV Total' bzw 'Schlag den Raab' unter anderem Namen als was Neues verkaufen. Das nimmt ja peinliche Züge an", lautete etwa ein Kommentar. Nicht jeden Geschmack trifft Stefan Raab, der in der Live-Sendung seinen gewohnten Humor präsentierte und aktuelle Ereignisse kommentierte. In neuer Kulisse mit neuem Logo beschäftigte er sich mit dem Basketball-EM-Finale, nahm die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie diverse Prominente auf die Schippe und servierte die Nationalhymne in neuem Anstrich.

Auch Kumpel Michael Bully Herbig (57) durfte mit von der Partie sein und präsentierte in bayerischer Tracht seine alternative Nationalhymne "Weil wir so supergeil drauf sind", die aus seinem neuen Film "Das Kanu des Manitu" stammt und von Stefan Raab mitgeschrieben wurde.