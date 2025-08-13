Stefan Raab (58) hat am Dienstagabend, den 12. August 2025, einen seltenen Auftritt absolviert: Normalerweise meidet der Entertainer rote Teppiche, aber für seinen Freund Michael Bully Herbig (57) machte er eine Ausnahme und besuchte die Premiere von "Das Kanu des Manitu" in München. Immerhin hat Raab auch einige Songs zum Film beigesteuert.

Raab posierte auf dem roten Teppich in seiner typischen Uniform aus weißem T-Shirt und hellblauem Hemd. Gemeinsam mit Herbig hat Raab für den Film den Song "Weil wir so supergeil drauf sind" beigesteuert. In dem eingängigen Lied besingen die beiden humorvoll veganes Essen, "coole Korksandalen", Hafermilch und Getreideriegel beim E-Bike-Fahren. Der Song ist die Leadsingle des Kinofilms.