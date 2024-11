Die neue Comedyserie "Die StiNos - ganz besonders stinknormal" ist ab sofort bei Joyn zu sehen - und sie ist ein echter Streaming-Tipp. In dem von Regisseur Iván Sáinz-Pardo (51) liebevoll und detailreich inszenierten, erfrischend lustigen und bis in die kleinste Nebenrolle fabelhaft besetzten Format sind bestenfalls die Hauptdarsteller irgendwie normal: die zu nette Kindergärtnerin Beate (Johanna Christine Gehlen, 54, "Tatort: Blutsbande"), die immer an der Depression entlangschrammt, und der leicht einfältige Securitymitarbeiter Robert (Sebastian Bezzel, 53, Eberhofer-Krimis), der Routine über alles schätzt. Das Ehepaar und alle anderen von den Drehbuchautoren Stefan Stuckmann (geb. 1982) und Anna Keil (geb. 1984) ersonnenen Figuren - Familie, Freunde, Nachbarn und Fremde - sorgen für reihenweise Wortwitz und Situationskomik. Der schnelle Wechsel zwischen Spielszenen und fiktiven Interviews der Protagonisten tut ein Übriges.

Eine weitere Besonderheit des Formats: Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen sind auch im wahren Leben seit 2009 verheiratet und Eltern zweier Kinder. Welche Rolle das bei den Dreharbeiten spielte, verraten sie im Doppelinterview mit spot on news.