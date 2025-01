Der Vater sitzt im Gefängnis, die Mutter ist Ermittlerin bei der Polizei. Als wäre diese Ausgangssituation nicht schon angespannt genug, gipfelt der Konflikt der Eltern in der neuen Folge von "Die Toten vom Bodensee" in einem Duell um die Frage: Wer kann damit leben, wenn ein Kind stirbt? Die Episode "Die Medusa" war am 13. Jänner um 20.15 Uhr auf ORF 2 bzw. ZDF zu sehen (nun auf ORF ON bzw. in der ZDF-Mediathek)

Dabei geht es nicht um die gemeinsame Tochter, sondern um einen entführten Burschen. Tatverdächtig ist der ehemalige Zellengenosse von Antonio Zübert, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Doch damit Kommissarin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) an mögliche Informationen ihres Ex Zübert (Luka Dimic) kommt, will der seine Tochter sehen. "Ich will mein Kind beschützen. Koste es, was es wolle", sagt Hoffmann. Es nicht dem Mann "zum Fraß vorwerfen". Doch hat sie eine Wahl?