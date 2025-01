Das Warten hat bald ein Ende: Das ZDF hat den Sendetermin für die allerletzte Folge der beliebten Krimireihe "Stubbe - Von Fall zu Fall" bekannt gegeben. Die finale Episode mit dem Titel "Stubbe - Familie in Gefahr" wird dem Sender zufolge am Samstag, dem 22. Februar 2025, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 15. Februar, steht der Film in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Eigentlich ging "Stubbe" bereits im Jahr 2014 in Rente, doch so ganz konnten sich die Macher offenbar nicht mit dem Ruhestand der beliebten Figur anfreunden. Bislang kehrte "Stubbe" in drei Filmen doch noch einmal als Pensionär zurück. Zunächst in "Tod auf der Insel" im Jahr 2018, dann in "Tödliche Hilfe" drei Jahre später und zuletzt in "Ausgeliefert" im Jahr 2022.