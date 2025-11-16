"Die Unzerquizbaren" haben viele TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer wohl schon vorab als eher uninteressant eingestuft. Die erste Ausgabe der neuen Samstagabend-Quizshow mit Stefan Raab (59) und Elton (54) brachte es am 15. November auf eher mäßige Quoten.

Es waren nicht mehr als gut 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die laut eines Berichts von "DWDL" die RTL-Show eingeschaltet haben. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es demnach nur rund 300.000 Menschen, was für einen Marktanteil von 8,3 Prozent gereicht habe. Bei denen zwischen 14 und 59 Jahren seien es sogar nur 6,3 Prozent gewesen, die zugesehen haben.

In "Die Unzerquizbaren" stellen sich Raab und sein einstiger Showpraktikant fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Zum ersten Mal war die Show am Samstag ab 20:15 Uhr zu sehen. Eine weitere Ausgabe läuft eine Woche später, am 22. November, ebenfalls zur Primetime (und vorab auf RTL+). Moderiert wird das Ganze von Laura Wontorra (36).