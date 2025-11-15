"Die Unzerquizbaren": Das sind die Spielregeln der neuen Show
Stefan Raab (59) und Elton (54) bilden "Die Unzerquizbaren". Das neue Samstagabend-Quiz mit den TV-Buddys zeigt RTL zum ersten Mal am 15. November ab 20:15 Uhr. Eine weitere Ausgabe läuft dann eine Woche später, am 22. November, ebenfalls zur Primetime (und jeweils vorab auf RTL+).
Fünf Kandidaten treten gegen das Duo an
Raab und sein einstiger "TV total"-Showpraktikant treten in der vorab aufgezeichneten Show erstmals gemeinsam zum Quiz-Battle an. Sie werden von fünf Kandidatinnen und Kandidaten herausgefordert. Die müssen mehr wissen und mehr Fragen richtig beantworten als die beiden, um die Show und bis zu 100.000 Euro gewinnen zu können.
Wie RTL im Vorfeld mitteilte, wird über vier Runden gespielt. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander und zugleich gegen das prominente "Power-Duo" an. Die Herausforderung für Raab und Elton: Sie müssen sich immer auf eine Antwort einigen. Von den anfänglich fünf Kandidaten kommen schließlich drei weiter in die Hauptrunde. Anschließend folgt das Halbfinale mit nur noch zwei Kandidaten. Hier teilen sich Raab und Elton auf und treten jeder gegen einen Herausforderer an. Im Finale muss es der beste Kandidaten-Quizzer dann wieder mit den Stars im Duo aufnehmen.
"Das ist eine Quizshow mit vielen verschiedenen Facetten", sagte Stefan Raab vorab. "Es gibt nicht nur klassische Fragen, sondern auch Experimente, deren Lösungen man vorhersagen muss." Die Show habe eine "dramaturgische Zuspitzung: Fünf Leute starten, einer bleibt übrig - und der muss sich dann im direkten Duell gegen uns versuchen und möglichst weitkommen. Von fünf bis hunderttausend Euro ist alles drin".
Profitieren Raab und Elton von Allgemeinwissen und Quizerfahrung?
Der Entertainer gab sich bereits in einem in einem Instagram-Video siegessicher: "Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub' ich, zu Recht 'Die Unzerquizbaren'". Ob sie das wirklich sind, wird sich nun zeigen.
Als Moderatorin ist Laura Wontorra (36) dabei. Die ehemalige "TV total"-Band Heavytones liefert die Musik - eine Besonderheit, wie Raab unterstrich: "Eine der wenigen Quizshows mit einer Liveband - da geht es dann meist um musikalische Fragen."