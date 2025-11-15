Stefan Raab (59) und Elton (54) bilden "Die Unzerquizbaren" . Das neue Samstagabend-Quiz mit den TV-Buddys zeigt RTL zum ersten Mal am 15. November ab 20:15 Uhr . Eine weitere Ausgabe läuft dann eine Woche später, am 22. November, ebenfalls zur Primetime (und jeweils vorab auf RTL+ ).

Fünf Kandidaten treten gegen das Duo an

Raab und sein einstiger "TV total"-Showpraktikant treten in der vorab aufgezeichneten Show erstmals gemeinsam zum Quiz-Battle an. Sie werden von fünf Kandidatinnen und Kandidaten herausgefordert. Die müssen mehr wissen und mehr Fragen richtig beantworten als die beiden, um die Show und bis zu 100.000 Euro gewinnen zu können.

Wie RTL im Vorfeld mitteilte, wird über vier Runden gespielt. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander und zugleich gegen das prominente "Power-Duo" an. Die Herausforderung für Raab und Elton: Sie müssen sich immer auf eine Antwort einigen. Von den anfänglich fünf Kandidaten kommen schließlich drei weiter in die Hauptrunde. Anschließend folgt das Halbfinale mit nur noch zwei Kandidaten. Hier teilen sich Raab und Elton auf und treten jeder gegen einen Herausforderer an. Im Finale muss es der beste Kandidaten-Quizzer dann wieder mit den Stars im Duo aufnehmen.