„Die Verräter“ 2026: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Der August 2026 wird zum wohl misstrauischsten TV-Sommer des Jahres. 18 Prominente, ein abgelegenes Verräter-Schloss, und ein Spiel auf Leben und Tod - das sind die Vorgaben für „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“-Staffel 4. Schlossherrin Sonja Zietlow weiß natürlich, wer hier nicht mit offenen Karten spielt und behält natürlich immer den Überblick. Damit auch ihr wenigstens wisst, wann die große Entlarvung fällig ist, legen wir hier den Episodenfahrplan offen.