„Die Verräter“ 2026: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?
Der August 2026 wird zum wohl misstrauischsten TV-Sommer des Jahres. 18 Prominente, ein abgelegenes Verräter-Schloss, und ein Spiel auf Leben und Tod - das sind die Vorgaben für „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“-Staffel 4. Schlossherrin Sonja Zietlow weiß natürlich, wer hier nicht mit offenen Karten spielt und behält natürlich immer den Überblick. Damit auch ihr wenigstens wisst, wann die große Entlarvung fällig ist, legen wir hier den Episodenfahrplan offen.
Wie viele Folgen hat „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“-Staffel 4?
2026 wird das besondere TV-Event insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Montags bis donnerstags um 20:15 Uhr wird gelogen, verdächtigt und taktiert. Auf RTL+ beginnt das Rätselraten bereits ab dem 3. August. Immer montags und mittwochs steht jeweils eine neue Folge im Stream bereit. Das große Finale läuft bei RTL am 27. August und ist auf RTL+ schon einen Tag früher zu sehen.
Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
|RTL
|RTL+ / Sky / WOW
|Folge 1
|Mo., 17.8., 20:15 Uhr
|Mo., 3.8., 00:00 Uhr
|Folge 2
|Di., 18.8., 20:15 Uhr
|Mi., 5.8., 0:00 Uhr
|Folge 3
|Mi., 19.8., 20:15 Uhr
|Mo., 10.8., 0:00 Uhr
|Folge 4
|Do., 20.8., 20:15 Uhr
|Mi., 12.8., 0:00 Uhr
|Folge 5
|Mo., 24.8., 20:15 Uhr
|Mo., 17.8., 0:00 Uhr
|Folge 6
|Di., 25.8., 20:15 Uhr
|Mi., 19.8., 0:00 Uhr
|Folge 7
|Mi., 26.8., 20:15 Uhr
|Mo., 24.8., 0:00 Uhr
|Folge 8 (Finale)
|Do., 27.8., 20:15 Uhr
|Mi., 26.8., 0:00 Uhr