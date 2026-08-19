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„Die Verräter“ 2026: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Eine Frau vor einer Gruppe in roten Roben auf einer Treppe, mit Finger vor dem Mund als Schweigegeste.
19.08.26, 07:39
Die neue Staffel wird zum Krimi-Event, bei dem erstmals 18 Prominente gegeneinander antreten. So ist der Episodenfahrplan.

Der August 2026 wird zum wohl misstrauischsten TV-Sommer des Jahres. 18 Prominente, ein abgelegenes Verräter-Schloss, und ein Spiel auf Leben und Tod - das sind die Vorgaben für „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“-Staffel 4. Schlossherrin Sonja Zietlow weiß natürlich, wer hier nicht mit offenen Karten spielt und behält natürlich immer den Überblick. Damit auch ihr wenigstens wisst, wann die große Entlarvung fällig ist, legen wir hier den Episodenfahrplan offen.

„Die Verräter“-Staffel 4: Das sind die Teilnehmer 2026

Wie viele Folgen hat Die Verräter - Vertraue Niemandem!“-Staffel 4?

2026 wird das besondere TV-Event insgesamt 8 Episoden umfassen. 

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Montags bis donnerstags um 20:15 Uhr wird gelogen, verdächtigt und taktiert. Auf RTL+ beginnt das Rätselraten bereits ab dem 3. August. Immer montags und mittwochs steht jeweils eine neue Folge im Stream bereit. Das große Finale läuft bei RTL am 27. August und ist auf RTL+ schon einen Tag früher zu sehen. 

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:

 RTL RTL+ / Sky / WOW
Folge 1 Mo., 17.8., 20:15 Uhr Mo., 3.8., 00:00 Uhr 
Folge 2 Di., 18.8., 20:15 Uhr Mi., 5.8., 0:00 Uhr 
Folge 3 Mi., 19.8., 20:15 Uhr Mo., 10.8., 0:00 Uhr 
Folge 4 Do., 20.8., 20:15 Uhr Mi., 12.8., 0:00 Uhr 
Folge 5 Mo., 24.8., 20:15 Uhr Mo., 17.8., 0:00 Uhr 
Folge 6 Di., 25.8., 20:15 Uhr Mi., 19.8., 0:00 Uhr 
Folge 7 Mi., 26.8., 20:15 Uhr Mo., 24.8., 0:00 Uhr 
Folge 8 (Finale) Do., 27.8., 20:15 Uhr Mi., 26.8., 0:00 Uhr 
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