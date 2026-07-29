„Die Verräter“-Staffel 4: Das sind die Teilnehmer 2026

Es beginnt ein Spiel, in dem Misstrauen zur wichtigsten Währung wird. Am Ende wartet ein Silberschatz von bis zu 50.000 Euro, doch der Weg dorthin ist geprägt von Intrigen, Verdächtigungen und überraschenden Wendungen. Wer verdächtigt die Falschen? Wer verliert die Nerven? „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ kehrt mit einer neuen Staffel zu RTL und RTL+ zurück. Wer ist in Staffel 4 dabei?

Schlossherrin Sonja Zietlow bringt Fußballstars, TV-Legenden, Models, Influencerinnen, Musikerinnen und Musiker, einen Olympiamedaillengewinner sowie einen erfolgreichen Podcaster an einen Tisch, an dem Vertrauen schnell zur Mangelware wird. Mit dabei sind:

Wann ist „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“-Staffel 4 zu sehen?

Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht eine Frage: Gelingt es den Loyalen diesmal, den Bann zu brechen? Drei Staffeln lang triumphierten am Ende die Verräter. Jetzt wollen die Loyalen das Blatt endlich wenden. Krimi-Deutschland darf miträtseln: Wer durchschaut das Spiel – und wer tappt bis zuletzt in die Falle?

„Die Verräter – Vertraue Niemandem!“-Staffel 4 startet ab dem 17. August in der Primetime bei RTL mit acht brandneuen Folgen in einer zweiwöchigen Event-Programmierung. Auf RTL+ beginnt das Rätselraten bereits ab dem 3. August - immer montags und mittwochs.