Gerade ist Sonja Zietlow (56) mit ihrem Moderationskollegen Jan Köppen (41) bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" zu sehen, da steht auch schon das nächste Format an. Sie wird sich auch in einigen Wochen wieder mit zahlreichen Promis herumschlagen. RTL teilt mit, dass die neue Staffel der Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" als Halloween-Special ab dem 10. Oktober beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ zu sehen sein wird .

Verstohlene Promis und ein Schatz

Während der neuesten Folge des Sommer-Dschungelcamps hat die Moderatorin bereits angedeutet, wie das Ganze ablaufen könnte. "Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler einen nach dem anderen zu eliminieren und am Ende lockt ein Schatz [...]", meinte Zietlow. "An irgendwas erinnert mich das. Aber ich komme gerade nicht drauf..." Ob sie damit aber tatsächlich schon verrät, dass drei Promi-Frauen Verräterinnen in der neuen Staffel werden?

Für die neuen Folgen soll Zietlow laut Sender wieder "eine hochkarätige Prominenten-Riege" empfangen. Wer alles dabei sein wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt. In dem Format treffen sich die Teilnehmenden, die in der ersten Staffel im vergangenen Jahr um 50.000 Euro kämpften, auf einem Schloss. Unter ihnen befinden sich jedoch drei Verräter, die heimlich ausgewählt werden und die nach und nach Mitspieler eliminieren, um sich den Schatz unter den Nagel zu reißen. Die anderen versuchen derweil, die Verräter zu enttarnen. Im Gegensatz zu den Promis erfährt das Publikum bereits zu Beginn, wer die Verräter sind.