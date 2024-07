"Eltons 12": Darum geht's

"Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben", erklärt Elton zum neuen Format in einem Statement. Der Moderator verspricht "nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen". Dabei müsse er da nicht selbst durch, sondern dürfe "den Wahnsinn" zum Glück nur moderieren. Insgesamt sind sechs Shows angekündigt, in denen jeweils zwölf Stars gegeneinander antreten. Die Promis müssen möglichst breite Kompetenzen mitbringen. "Die Challenges reichen von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit, bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions auf riesiger Spielfläche", heißt es in der Ankündigung.

Die Stars sollen zudem Gemeinsamkeiten wie ein TV-Format, Beruf oder eine Leidenschaft haben. Doch sie agieren nicht als Gruppe, sondern kämpfen einzeln in den Spielen und treten in Duellen an. Nach zwei Spielrunden kommen jeweils nur die Gewinner weiter. Im Finale wird der Sieger oder die Siegerin unter den besten Drei ermittelt. Ihm oder ihr winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.